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Взрыве в Киеве

Взрыв в Киеве: два человека погибли, депутата Мосийчука прооперировали

© REUTERS/ Gleb Garanich
Происшествия
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Число погибших в результате взрыва в Киеве, при котором пострадал депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, выросло до двух, сообщила в четверг пресс-секретарь Службы безопасности страны Елена Гитлянская

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. B МВД Украины сообщили, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе депутат Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Охранник позже скончался от полученных ранений.

"Сейчас работает следственно-оперативная группа, в состав которой, кроме сотрудников СБУ, вошли правоохранители других органов. Рассматриваются все версии. Сейчас известно о пяти пострадавших, двое, к сожалению, — погибшие", — заявила Гитлянская.

По ее словам, вторым погибшим стал прохожий.

"Насколько я понимаю, двое погибших, это охранник Мосийчука и местный житель, который просто был рядом. Остальным ничего не угрожает, они находятся в больнице", — сказала Гитлянская.

Также она написала на своей странице в Facebook, что следователи расследуют факт взрыва в Киеве.

Взрыв в Киеве
© REUTERS/ Gleb Garanich
Взрыв в Киеве

"Следствие рассматривает все версии, уже установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения депутата", — сообщила пресс-секретарь Службы безопасности.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что правоохранители собрали десятки видеозаписей с камер с места взрыва в Киеве, при котором пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, также собраны остатки взрывного устройства.

"Полиция устанавливает и собирает все данные о террористическом акте. Отобраны десятки видеозаписей, на сегодняшний момент собраны все остатки взрывного устройства. Мы понимаем, что этот теракт готовился очень тщательно, отслеживали передвижение Мосийчука через анонсирование на телеканалах и зная, что телеканал "Эспрессо" —  это тихая улочка, находящаяся в спальном районе, приняли решение провести террористический акт именно там", — сказал Геращенко.

По его словам, за 20 минут до окончания эфира к зданию телеканала подъехал неизвестный, который оставил мотоцикл со взрывным устройством.

"Далее кто-то из террористов остался наблюдать, как Мосийчук и его сопровождающие лица выходят из здания телеканала, и нажал на кнопку. Полиция сейчас собрала огромное количество информации об этом террористическом акте, и я думаю, что есть шансы, что мы раскроем не только это теракт, а и другие. Потому что не исключено, что эта террористическая группа могла быть причастна и к другим терактам", — добавил Геращенко.

"Случайной жертвой теракта стал 36-летний Михаил Мормиль. От полученных ранений он скончался в больнице. До 2015 года, подполковник Мормиль был сотрудником Юридического Департамента МВД. После увольнения занимался частной юридической практикой. А вчера он просто проходил мимо телеканала "Эспрессо", не представляя, что через мгновение произойдёт взрыв, который унесёт его жизнь. Также в результате теракта погиб 31 летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Игорь Мосийчук навсегда обязан своей жизнь Руслану и Михаилу. Их тела приняли на себя осколки и основную силу ударной волны и сохранили его жизнь", — написал Геращенко.

Депутата украинской Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука, раненного при взрыве, прооперировали, он пришел в себя, сообщила пресс-служба депутата рано утром в четверг.

"Операция прошла успешно. Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя и передает слова благодарности за поддержку", — сообщает пресс-служба в Facebook.

Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины, отмечает РИА Новости.

Теги:
операция, взрыв, Киев
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