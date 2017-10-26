Скончалась еще одна жертва страшного ДТП в Харькове

Страшное ДТП, которое случилось в Харькове, потрясло не только Украину, но и соседние страны: число жертв трагедии увеличилось - погибла двадцатилетняя девушка

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Чудовищная авария в Харькове забрала еще одну жизнь. Число жертв ДТП в Харькове выросло до шести. В четверг, 26 октября, в больнице умерла еще одна пострадавшая. Соответствующая информация появилась на сайте Харьковского городского совета.

Вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней девушки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар ул.Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов, пять из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек), остальные были доставлены в медучреждения.

Кадры с места ДТП, унесшего жизни пятерых человек в Харькове>>>

"Сегодня, 26 октября, умерла пострадавшая в ДТП на ул. Сумской двадцатилетняя Диана Берченко. Со дня аварии, 18 октября, девушка находилась в крайне тяжелом состоянии в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова", — сообщается на сайте городской администрации.

Также там сообщили, что всем пострадавшим в ДТП продолжают оказывать всю необходимую помощь. Сестре погибшей Дианы Берченко — Оксане Евтеевой (Берченко) — стало лучше, она начала есть и разговаривать. Еще одному пострадавшему в этой аварии Юрию Неудачину сделали операцию в Институте патологии позвоночника и суставов имени Ситенко. Отмечается, что вероятнее всего в конце недели его уже выпишут. Состояние еще одной пострадавшей в ДТП женщины — стабильное, она находится в общей палате.

Что говорит Зайцева

На заседании суда Зайцева заявила, что считает обвинения необоснованными.

Ее адвокат Юлия Козырь утверждает: видеозаписи, запечатлевшие момент аварии, показывают, что именно "Volkswagen Touareg" врезался в "Lexus", а не наоборот.

В свою очередь, прокурор Максим Блохин утверждает, что в момент ДТП Зайцева находилась под воздействием опиатов, что, по его словам, подтвердила проведенная медицинская экспертиза.

Адвокат задержанной это отрицает. Также сторона защиты попросила суд разрешения провести в больнице полное медицинское обследование ее подзащитной и настаивает на домашнем аресте.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

По решению суда Зайцева помещена под стражу на 60 дней без права внесения залога. Соответствующая предварительная мера пресечения принята в пятницу местным судом. В СИЗО девушка пробудет до 16 декабря.