11:59 26 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
ДТП в Харькове

Скончалась еще одна жертва страшного ДТП в Харькове

© Photo: Facebook / Харьков City
Происшествия
Получить короткую ссылку
31 0 0

Страшное ДТП, которое случилось в Харькове, потрясло не только Украину, но и соседние страны: число жертв трагедии увеличилось - погибла двадцатилетняя девушка

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Чудовищная авария в Харькове забрала еще одну жизнь. Число жертв ДТП в Харькове выросло до шести. В четверг, 26 октября, в больнице умерла еще одна пострадавшая. Соответствующая информация появилась на сайте Харьковского городского совета.

Жуткая авария в Харькове 18.10.2017 попала на видео (18+)
© Youtube / Sergey UaKh
Новые подробности страшной трагедии в Харькове

Вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней девушки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар ул.Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов, пять из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек), остальные были доставлены в медучреждения.

Кадры с места ДТП, унесшего жизни пятерых человек в Харькове>>>

"Сегодня, 26 октября, умерла пострадавшая в ДТП на ул. Сумской двадцатилетняя Диана Берченко. Со дня аварии, 18 октября, девушка находилась в крайне тяжелом состоянии в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова", — сообщается на сайте городской администрации.

Также там сообщили, что всем пострадавшим в ДТП продолжают оказывать всю необходимую помощь. Сестре погибшей Дианы Берченко — Оксане Евтеевой (Берченко) — стало лучше, она начала есть и разговаривать. Еще одному пострадавшему в этой аварии Юрию Неудачину сделали операцию в Институте патологии позвоночника и суставов имени Ситенко. Отмечается, что вероятнее всего в конце недели его уже выпишут. Состояние еще одной пострадавшей в ДТП женщины — стабильное, она находится в общей палате.

Что говорит Зайцева

На заседании суда Зайцева заявила, что считает обвинения необоснованными.

ДТП в Харькове
© Photo: Facebook / Харьков City
Суд поместил мажорку на "Лексусе" под стражу на 60 дней

Ее адвокат Юлия Козырь утверждает: видеозаписи, запечатлевшие момент аварии, показывают, что именно "Volkswagen Touareg" врезался в "Lexus", а не наоборот.

В свою очередь, прокурор Максим Блохин утверждает, что в момент ДТП Зайцева находилась под воздействием опиатов, что, по его словам, подтвердила проведенная медицинская экспертиза.

Адвокат задержанной это отрицает. Также сторона защиты попросила суд разрешения провести в больнице полное медицинское обследование ее подзащитной и настаивает на домашнем аресте.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

По решению суда Зайцева помещена под стражу на 60 дней без права внесения залога. Соответствующая предварительная мера пресечения принята в пятницу местным судом. В СИЗО девушка пробудет до 16 декабря.

По теме

Суд арестовал водителя Lexus, наехавшего на людей в Харькове
Девушка-мажор въехала в толпу в Харькове: шесть человек погибли
Теги:
ДТП в Харькове, смерть, погибшие, ДТП, Алена Зайцева, Харьков, Украина
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Ликвидация

    Членов религиозно-экстремистской организации, планировавшей террористический акт в Баку, ликвидировали спецслужбы Азербайджана.

  • Армянские помидоры
    Доверия нет

    Сертификация томатов в Армении не вызывает доверия, в итоге под видом армянских производителей в Россию поставляются реэкспортные томаты из Турции, заявляют эксперты.

  • Нурсултан Назарбаев, Марат Тажин (слева), Адильбек Джаксыбеков (справа)
    Алфавит утвердить!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил издать указ об утверждении проекта алфавита казахского языка в латинской графике.

  • Российский политолог, преподаватель Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Григорий Лукьянов. Архивное фото
    Узбекский фактор

    Отказ от казахстанской помощи в $100 миллионов, может быть вызван сменой внешнеполитического курса другого соседа Кыргызстана – Узбекистана.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, архивное фото
    Нужда в гастарбайтерах

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в РПЦ с пониманием относятся к приглашению в Москву трудовых мигрантов, поскольку в столице не хватает рабочих рук.

  • Обед в детском саду
    Не наша каша

    В Узбекистане изучают возможность внедрения нового порядка, когда детские сады откажутся от приготовления пищи для своих воспитанников.

  • Национальная литературная премия им. Нафи Джусойты
    Мастера слова

    В Цхинвале огласили лауреатов Национальных литературных премий имени Нафи Джусойты и Гриса Плиева – в конкурсе участвовали представители юга и севера Осетии.

  • Ситуация у парламента Каталонии в Барселоне
    Вдохновленные Каталонией

    Дума Яунелгавского края Латвии в инициативном порядке направила каталонцам письмо в поддержку их стремления к независимости.

  • Очередь из грузовиков на границе, архивное фото
    Почему стоим?

    В Белоруссии рассказали о причине очередей из большегрузных автомобилей, которые постоянно образуются на границе с Литвой.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Горилла
Дикие, но симпатичные: четвероногие обитатели планеты
Показ от модного дома дочери Кадырова
"Горная жемчужина" дочери Кадырова: в Москве прошел показ мод из Чечни
Достоинства городов ЕС
Достоинства городов ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться