Российский вертолет рухнул в море: на борту находилось 8 человек

Информацию об авиакатастрофе в Норвегии, проверяют в Генконсульстве РФ в Баренцбурге

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. О крушении российского вертолета недалеко от города Барценбурга (архипелаг Шпицберген, Норвегия) сообщили в спасательной службе в Северной Норвегии.

Et russisk helikopter med 8 personer om bord har gått ned i havet 2-3 km fra Barentsburg. HRS NN koordinerer og vil komme med mer info. — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) 26 октября 2017 г.

​Отмечается, что на борту судна находились 8 человек. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию. Генконсульство РФ в Баренцбурге проверяет информацию о крушении вертолета близ архипелага Шпицберген, передает РИА Новости с ссылкой на представителя дипмиссии.

"Дипломаты проверяют эту информацию о нештатной ситуации", — заявил источник.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.

Парламент Норвегии в резолюции 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с ним особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Паспортный контроль в аэропорту норвежского Лонгйира на Шпицбергене не осуществляется.