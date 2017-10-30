Взрыв на шахте в Румынии: есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. В результате взрыва, произошедшего в понедельник утром на шахте Урикань (Румыния), пострадали три человека, а один пропал. Об этом сообщают румынские СМИ.

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В момент взрыва шахтеры находились на глубине около 450 метров и выполняли работы по закрытию шахты. Как сообщил префект уезда Хунедоара Фабиус Кижлели, трех пострадавших успешно вывели на поверхность. Затем их доставили в больницу.

В результате поисков удалось установить местонахождение пропавшего шахтера. По предварительной информации, признаков он не подавал.

По информации СМИ, состояние одного из травмированных тяжелое, у других диагностированы повреждения средней степени тяжести.

По словам примара Урикань Дэнуца Бухэеску, в конце этого года шахта, на которой произошло ЧП, должна была быть закрыта.

Министр энергетики Румынии Тома Петку заявил, что в рамках расследования прокурорам предстоит установить причины случившегося. Он также уточнил, что на участке, где произошел взрыв, не было электрических проводов, которые могли бы привести к короткому замыканию и взрыву.