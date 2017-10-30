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Рабочие пилят дерево, упавшее во время шторма

Ураган "Герварт", пронесшийся по Европе, уже унес жизни 6 человек

© REUTERS/ Eduardo Grimaldo
Происшествия
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Пронесшийся по Европе убийственный ураган «Герварт"

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Обрушившийся на Европу ураган "Герварт", привел к разрушениям, затоплениям и человеческим жертвам, сообщают мировые СМИ.

Количество погибших в результате бедствий, принесенных ураганом в воскресенье, увеличилось до шести человек.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch
Пожарные рядом с упавшим на машину деревом в результате шторма "Герварт" в Берлине, Германия

Так, в Берлине объявлен режим чрезвычайной ситуации. В самой Германии жертвами разбушевавшейся стихии стали два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, еще несколько пострадали. В стране частично прекращено железнодорожное сообщение. В некоторых районах Германии из-за упавших деревьев прервано электроснабжение, перекрыты автострады.

На один из островов у побережья Германии выбросило 225-метровый грузовой корабль Glory Amsterdam. На его борту находится 1,8 тысячи тонн дизельного и 140 тонн судового топлива. Проводится спасательная операция, для поиска возможных утечек горючего задействован самолет.

© AP Photo / Daniel Bockwoldt/DPA
Затопленная улица напротив рынка в Германии

В результате непогоды на севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево, еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

Рабочие пилят дерево, упавшее во время шторма Отто в Панаме
© REUTERS/ Eduardo Grimaldo
Рабочие пилят дерево, упавшее во время шторма Отто в Панаме

В Чехии жертвами "Герварта" стали двое граждан, погребенных под упавшими на них деревьями. Здесь также частично прервано железнодорожное сообщение. По причине сильного ветра закрыт зоопарк в Праге.

© REUTERS/ Fabian Bimmer
Затопления в результате прохождения шторма "Герварт" в Германии

Ущерб от урагана подсчитывают и в Австрии, где скорость ветра в ряде районов, охваченных стихией, превышала 40 метров в секунду (около 150 километров в час), нарушено движение поездов, проходящих через венский вокзал. В аэропорту Зальцбурга отменены рейсы, во многих частях страны перекрыты автомагистрали.

© AFP/ Michal Cizek
Прохожий проходит мимо упавшего дерева в результате ураганного ветра в Праге, Чехия

Последствия разгула непогоды сейчас устраняют в Швейцарии, Венгрии, а также в Словакии. Там в горных районах обильно выпал снег. В результате падали деревья, которые перекрыли некоторые дороги.

 

Теги:
разрушения, стихия, жертвы, ураган "Герварт", Европа
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