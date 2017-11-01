Теракт в Нью-Йорке: мужчина направил грузовик в толпу людей

Сайфулло Саипов прибыл из Узбекистана в США в 2010 году. Отмечается, что последнее время 29-летний мужчина проживал в штате Флорида. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Трагический инцидент, который правоохранительные органы квалифицировали как теракт, произошел в Нью-Йорке. Водитель грузовика направил авто в толпу людей, погибли восемь человек, более 11 пострадали.

​Мужчина прибыл в США из Узбекистана, сообщает Sputnik Узбекистан. Сайфулло Саипов прибыл в США в 2010 году. Отмечается, что последнее время 29-летний мужчина проживал в штате Флорида.

По данным полицейского управления, в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован.

К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 11 человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке работал водителем на Uber.

​Представитель Uber подтвердил, что подозреваемый работал на компанию и прошел проверку биографических данных. Сообщается, что его забанили в приложении Uber. Компания контактирует с ФБР и правоохранительными органами.

По данным американских СМИ, 29-летний Сейфулло Саипов оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Президент США Дональд Трамп пообещал всестороннюю поддержку полиции Нью-Йорка в расследовании совершенного теракта, говорится в его заявлении.

"Моя администрация предоставит полную поддержку полиции Нью-Йорка, в том числе путем проведения совместного расследования с ФБР", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.