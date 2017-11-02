Стрельба в супермаркете в Колорадо: погибли три человека

Число погибших в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, увеличилось до трех человек, заявила городская полиция

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Стрельба произошла около универмага Walmart во вторник вечером по местному времени. По данным местного телеканала KMGH-TV, данных о возможных связях произошедшего с терроризмом на данном этапе нет.

В рамках расследования инцидента полиция опубликовала фотографию предполагаемого злоумышленника и его автомобиля. Его поиски продолжаются.

Massive response by law enforcement at the Colorado Walmart where the shooting happened.



Police say it's not an active shooter situation. pic.twitter.com/PNw6lQ1W2r — Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) 2 ноября 2017 г.

"В настоящий момент никто не задержан. К сожалению, женщина, транспортированная (в больницу) с ранениями, скончалась. Подтверждаем трех погибших", — говорится в сообщении полиции в Twitter.