В Москве после анонимных звонков эвакуированы более 20 тысяч человек

В общем счете более 20 тысяч человек были эвакуированы из торговых комплексов, развлекательных центров, гостиницы, кинотеатра и Большого театра Москвы после ряда анонимных сообщений о «минировании»

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. По Москве в воскресенье прокатилась волна телефонного терроризма. Его жертвами стали десятки тысяч москвичей и гостей российской столицы. Людей пришлось срочно эвакуировать в результате анонимных звонков с угрозами взрыва.

Ранее в воскресенье источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что правоохранители проверяют информацию о "минировании" трех торговых центров в Москве: "Галерея-Атлантик" и "Дисконт" в Южном административном округе и "Атриум" в Центральном административном округе. По словам собеседника агентства, порядка 11 тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Европейский" и "Дисконт".

Агентство сообщает, что еще пять тысяч человек были эвакуированы в воскресенье вечером из торгового дома ГУМ и гостиницы "Метрополь" в центре Москвы.

"После звонков с угрозами взрыва из торгового дома ГУМ эвакуировали 2800 человек, еще свыше 2 тысяч человек из гостиницы "Метрополь", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в воскресенье эвакуация затронула около тысячи посетителей кинотеатра "Факел" на шоссе Энтузиастов и более тысячи — торгового центра "Дубровка" в Юго-Восточном административном округе.

Пришлось отменить спектакль в Большом театре. Оттуда экстренно выведены около 700 человек.

Около 2,5 тысячи человек вывели из торгового центра "Таганский пассаж" на Таганской улице, "Аркадии" в Большом Овчинниковском переулке и ТЦ "Гудзон" на Каширском шоссе.

Как сообщает РИА Новости, волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, всего с тех пор были эвакуированы около 1,4 миллиона человек. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.