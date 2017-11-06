Расстрел в Техасе: 26 погибших, Трамп потребовал приспустить флаги

По данным властей, 26 человек погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе, предполагаемого стрелка из Техаса ранее судили за нападение на жену и ребенка

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп распорядился на четыре дня — до 9 ноября — приспустить флаги США в память о погибших при стрельбе в церкви в Техасе, это аналог объявления официального траура в других странах.

"В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия предписываю, чтобы флаг Соединенных Штатов был приспущен в Белом доме и на всех государственных зданиях и территориях, на всех военных постах и военно-морских базах, кораблях федерального правительства, в округе Колумбия и по всем США и их территориям и владениям до заката 9 ноября 2017 года", — говорится в распоряжении Трампа, которое цитирует РИА Новости.

Также флаги будут приспущены на всех посольствах и представительствах США за рубежом.

© REUTERS/ Mohammad Khursheed Ситуация в Техасе.

Ранее власти сообщили, что 26 человек погибли и около 20 были ранены в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым. Официально личность стрелявшего не подтверждена, имя Девина Келли известно по утечкам из правоохранительных органов в СМИ.

Подозреваемого в стрельбе в Техасе Девина Келли в 2012 году судили военным судом за предполагаемое нападение на жену и ребенка, после чего его уволили из ВВС за недостойное поведение, сообщил представитель ведомства Энн Стефанек.

Келли в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации. При этом он был уволен со службы с порицанием и подвергнут трибуналу. В 2014 году он был освобожден.