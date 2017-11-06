Гражданка Молдовы похитила ребенка в Одессе и, вероятно, заставляла его попрошайничать

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В Одессе пропал семилетний мальчик, которого, по данным местной полиции, похитила 16-летняя гражданка Молдовы, сообщают украинские СМИ.

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Инцидент произошел в воскресенье. Мальчик пропал с детской площадки на улице Ицхака Рабина.

Ребенка обнаружили в компании ромов — житель города узнал в ребенке того, кто был изображен на растиражированных полицией фотографиях, и вызвал стражей правопорядка.

По данным МВД, задержали ребенка и его похитительницу на улице Эстонской. Выяснилось, что похитительница представилась дальней родственницей и хорошей знакомой матери ребенка.

Есть данные, что похитительница использовала ребенка для попрошайничества.

По данным полиции, сейчас с ребенком все хорошо, его передали матери. Похитительницу мальчика задержали.