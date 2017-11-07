В Сиднее женщина въехала в здание школы - двое учеников погибли

Въехавшей в здание школы в Сиднее женщине предъявлены обвинения в неосторожной езде

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Власти Австралии предъявили обвинения в неосторожном вождении женщине, въехавшей в здание начальной школы в Сиднее, в результате чего два ребенка погибли, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник утром по местному времени. По данным полиции, автомобиль, за рулем которого находилась 52-летняя женщина, въехал в здание школы, в классе на тот момент находились 24 ребенка.

Пятеро детей доставили в больницы, двое впоследствии скончались. Остальных школьников медики осмотрели на месте происшествия. Женщина доставлена в больницу для проведения анализов.

Как заявил представитель полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит, правоохранительные органы не рассматривают инцидент как "намеренное действие". По его словам, пока рано говорить о том, имела ли женщина отношение к школе. Полиция проводит расследование по факту аварии.

Sydney school crash: Two 8-year-old boys dead and multiple children injured after car… https://t.co/mnRJzmWRK2 pic.twitter.com/M0wiMVBIxv — faizfarouk (@faizfarouk9) 7 ноября 2017 г.

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