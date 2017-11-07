В Киеве Вечный огонь залили цементом

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В ночь на вторник в Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата, сообщают украинские СМИ.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал этот инцидент кощунством.

"Неприемлемое кощунство, которое идёт против всех европейских ценностей, против принципов, которые лежат в основе ООН. И подобные вещи, связанные с осквернением памятников Великой Отечественной войны, на Украине не редкость. В этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов, урезонить неонацистов, которые очень комфортно себя чувствуют на сегодняшней Украине", — сказал Лавров.

Во вторник, накануне которого произошел этот акт вандализма, отмечается 100 лет со дня Октябрьской революции в России.

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Ранее в Киеве неизвестные украли четыре бронзовые детали Вечного огня мемориального комплекса Вечной Славы.