Похитительница из Молдовы - зачем она украла ребенка в Одессе

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Гражданка Молдовы, похитившая девятилетнего мальчика в Одессе, остается объектом внимания со стороны правоохранительных органов, сообщают украинские СМИ.

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Шестнадцатилетняя девушка была задержана. Начато уголовное производство по статье 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы.

Напомним, что инцидент с похищением произошел в воскресенье. Мальчик пропал с детской площадки на улице Ицхака Рабина. Ребенка обнаружили на следующий день в компании ромов — житель города узнал в мальчике того, кто был изображен на растиражированных полицией фотографиях, и вызвал стражей правопорядка.

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По данным МВД, задержали ребенка и его похитительницу на улице Эстонской. Выяснилось, что потенциальная похитительница представилась мальчику дальней родственницей и хорошей знакомой его матери.

Есть данные, что девушка использовала ребенка для попрошайничества.

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По данным полиции, сейчас с ребенком все хорошо, его передали матери.

Теперь полиция сообщает, что предполагаемую похитительницу задержали при попытке продать телефон мальчика на Привозе (старейший рынок в Одессе — ред.).

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"Сейчас устанавливаются обстоятельства, как женщина оказалась с ребенком, где они провели ночь, где они пребывали все это время и ее мотивы", — заявила журналистам представитель Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская.