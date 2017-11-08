В Румынии произошло новое землетрясение

В Румынии произошло очередное землетрясение: после непродолжительного перерыва в стране-соседке зарегистрирован новый подземный толчок

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В Румынии в среду в уезде Бузэу зафиксирован новый подземный толчок.

© AFP/ Kazuhiro Nogi В Молдове может появиться система оповещения о землетрясениях

Согласно данным Института физики земли Румынии, его магнитуда составила 2,5, а очаг залегал на глубине 116,1 километра.

Землетрясение произошло в 07.05. Жители Молдовы его не ощутили.

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С начала месяца в стране-соседке зафиксировано шесть подземных толчков, а самый мощный из них произошел 2 ноября в езде Вранча. Его магнитуда составила 3,1. В октябре в Румынии было 23 землетрясения. Самые сильные из них зафиксировано 8 и 28 октября в уезде Вранча. Магнитуда составила 4,2 как в первом, так и во втором случае.