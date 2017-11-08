Из-за густого тумана в Китае столкнулись более 30 автомобилей

В результате ДТП в центральном Китае с участием 31 машины погиб один человек, еще шесть были госпитализированы

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В среду в китайской провинции Хэнань произошла массовая авария из трех десятков автомобилей, сообщает РИА Новости. Дорожная полиция города Чжоукоу предполагает, что причиной крупного ДТП стал густой туман.

По данным правоохранительных органов, в результате аварии погиб один человек, еще шесть были госпитализированы в местную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Авария произошла в среду утром на участке скоростного шоссе между населенными пунктами Чжоукоу и Тайкан, где было зафиксировано 18 столкновений, 31 машина получили повреждения.

На месте аварии продолжают работать спасатели и полиция.