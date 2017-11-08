В Ташкенте задержали банду "посудных" мошенников из Молдовы

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Ташкентская милиция задержала двоих граждан Молдовы, которые в течение длительного времени занимались в Ташкенте мошеннической продажей кухонной утвари и посуды, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Fotolia/ Alessandro de Leo Граждан Молдовы предупредили о телефонных мошенниках

Схема действий преступников была простой — они разъезжали по спальным районам столицы на дорогих авто и предлагали жителям купить по дешевке якобы дорогую немецкую, бельгийскую или французскую продукцию. Низкую цену они мотивировали тем, что привезли товар на выставку в Ташкент и теперь возвращаются домой и им срочно необходимы деньги. Многие ташкентцы попадались на этот развод, тем более что мошенники вели себя и выглядели как иностранцы.

"В Главное управление внутренних дел Ташкента поступило сообщение о том, что несколько иностранных граждан приобретают на рынках, расположенных в городе, товары разных видов по низкой цене и обманным путем продают их гражданам по более высокой стоимости. Был разработан специальный план по установлению данных лиц, в результате оперативники задержали двоих граждан Молдовы цыганской национальности Александра Плешко и Александра Чеботаря", — отметили в столичном ГУВД.

Иностранцы проживали в гостинице, расположенной на территории Ташкентской области. По данным столичной милиции, они приобретали различные товары на рынке "Абу Сахий" в Чиланзарском районе, после чего продавали их доверчивым гражданам по завышенной цене на рынках, в супермаркетах и около многоэтажных домов, обманывая покупателей, что якобы они изготовлены в Европе. Следствие по данному делу продолжается.

ГУВД Ташкента также призвало жителей города тщательнее относиться к покупке товаров с рук у незнакомых лиц, не имеющих каких-либо разрешений на торговлю.