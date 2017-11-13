Мощное землетрясение на границе Ирана и Ирака: сотни пострадавших

Сильное землетрясение произошло на границе Ирана и Ирака - очаг залегал неглубоко, потому ущерб может оказаться значительным: есть жертвы

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 212 километрах к северо-востоку от Багдада. Очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров.

© Photo: Европейский средиземноморский сейсмологический центр Мощное землетрясение произошло на границе Ирана и Ирака

В пресс-релизе МЧС Армении отмечено, что "в 22.18 (20.18 по Кишиневу) сейсмологической сетью Национального центра сейсмической защиты МЧС Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2 близ ирано-иракской границы, в 33 километрах севернее города Сарпол-э Захаб (в провинции Керманшах, Иран). Очаг залегал на глубине 20 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 9-10 баллов сила подземных толчков во время произошедшего в воскресенье на ирано-иракской границе землетрясения в эпицентре составила 9-10 баллов".

Как сообщил РИА Новости источник в центре отслеживания землетрясений, порядка 14 афтершоков произошло после землетрясения в Иране — "их сила колебалась от 2,3 баллов до 4,1 баллов по шкале Рихтера".

"Очаг залегал неглубоко, потому ущерб может оказаться значительным", — отметил источник.

По предварительным данным, жертвами землетрясения в Ираке стали два человека, около 100 получили ранения. В Иране, по данным СМИ, погибли 30 человек, еще порядка 200 пострадали. Подземные толчки ощущались и в других странах региона.

Президент Ирана Хасан Роухани приказал МВД обеспечить жителей пострадавших от землетрясения районов всем необходимым.