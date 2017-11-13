В результате землетрясения в Иране погибли более 140 человек

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Мощное землетрясение произошло на границе Ирака и Ирана.

Число жертв, по последним данным, возросло до 141 человека, сообщает РИА Новости.

Очаг залегал на глубине 20 километров, сила сотрясений в эпицентре составила 9-10 баллов.

Подземные толчки были зафиксированы в 33 километрах севернее города Захаб, на ирано-иракской границе.

Афтершоки продолжаются, толчок магнитудой 4,6 произошел в иранском районе Касре-Ширин. Порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова.

Doğu Kurdistan'da şuana kadar depremden ötürü 30 kişi hayatını kaybetti. Kirmanşah Valisi, ölü sayısının artabileceğini söyledi. pic.twitter.com/V9vyDx76YV — Hiwa Dilan (@HiwaDilan92) November 12, 2017

Сильные подземные толчки ощутили также жители Кувейта, однако никаких жертв и разрушений в этой арабской стране зафиксировано не было.