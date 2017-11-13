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Землетрясение, архивное фото

Разрушительное землетрясение на Ближнем Востоке: более 200 погибших

© AP Photo /
Происшествия
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Мощное землетрясение произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака: по имеющимся данным, только в Иране погибли более 200 человек, десятки тысяч остались без крова

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда землетрясения составила 7,2. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

После основного толчка было зарегистрировано порядка 14 афтершоков. Их сила колебалась от 2,3 баллов до 4,1 баллов по шкале Рихтерa.

ЖЕРТВЫ И ПОСТРАДАВШИЕ

Как сообщил глава скорой помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд, по предварительным данным на утро понедельника, число жертв землетрясения в Иране составило не менее 210 человек. По его словам, число пострадавших достигло 2,5 тысячи.

Несколько десятков тысяч жителей Ирана лишились жилья. Президент Ирана Хасан Роухани уже поручил министерству внутренних дел принять срочные меры, чтобы обеспечить жителей пострадавших районов всей необходимой помощью.

ИРАК: ШЕСТЬ ПОГИБШИХ И РАЗРУШЕНИЯ

В Ираке в результате землетрясения погибли шесть человек, но эти данные были опубликованы еще в ночь на понедельник. В Сулеймании жертвами стихии стали пять человек, отмечает РИА Новости. Еще один гражданин Ирака скончался от сердечного приступа в провинции Дияла.

Провинция Сулеймания объявила понедельник нерабочим днем в связи с землетрясением. При этом медицинские и другие экстренные службы продолжат работать в усиленном режиме.

Сообщается, что землетрясение вызвало разрушения в ряде иракских провинций. В частности, пострадала плотина Дарбандхан, расположенная в Иракском Курдистане. "Плотина Дарбандхан получила повреждения в результате землетрясения", — сообщил региональный министр сельского хозяйства Абд ас-Саттар Маджид.

Он пояснил, что в настоящее время специалисты изучают, насколько серьезны эти повреждения. Министр также призвал граждан "не приближаться к плотине в интересах собственной безопасности".

While the center of tonight's #earthquake is reported to be #Iran Kurdistan, this is a footage from Kelar town in #Iraq Kurdistan. #ErdhejKurdistan #Kurdistan #زلزله pic.twitter.com/D7MyBqn1uh

ОТ ИЗРАИЛЯ ДО КУВЕЙТА

Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось во многих странах региона.

Затронуло оно, в частности, Израиль. По информации издания, подземные толчки ощущались в центральной части страны, в частности в Тель-Авиве, Петах-Тикве, Рамат-Гане, Реховоте, на юге — в Бер-Шеве и на севере — в Хайфе.

Сильные подземные толчки ощутили и жители Кувейта, однако никаких жертв и разрушений в этой стране зафиксировано не было. "Землетрясение, которое почувствовали граждане в разных районах страны, не привело к каким-либо потерям", — говорится в заявлении МВД.

ПОМОЩЬ ИДЕТ

Сразу после землетрясения палаточные лагеря для пострадавших в результате землетрясения на западе Ирана начал разворачивать иранский Красный полумесяц.

О своей готовности оказать помощь заявили и в Организации Объединенных Наций. "Генеральный секретарь отметил усилия местных структур по реагированию на ситуацию. ООН готова оказать помощь, если потребуется", — говорится в заявлении пресс-службы ООН.

Анкара направила в зону землетрясения в Ираке поисково-спасательные команды Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD). Группа из 30 спасателей прибыла на границу Турции с этой страной, еще 70 сотрудников AFAD готовы к отправке на восток Ирака, сообщает в понедельник агентство Anadolu со ссылкой на вице-премьера Турции Реджепа Акдага.

По его словам, МИД Турции определяет аэропорт, в котором предположительно совершит посадку грузовой самолет ВВС со спасателями. Колонна из пяти автомобилей со спасателями выехала ночью из турецкой провинции Диярбакыр и к утру достигла КПП "Хабур" на турецко-иракской границе. По линии Общества Красного полумесяца Турции в зону землетрясения в Ираке будут отправлены три тысячи палаток и десять тысяч одеял.

Землетрясение на границе Ирана с Ираком
AP Photo/Hadi Mizban
Землетрясение на границе Ирана с Ираком
An earthquake victim is aided at Sulaimaniyah Hospital on November 12, 2017, in Sulaimaniyah, Iraq.
© AFP/ SHWAN MOHAMMED
An earthquake victim is aided at Sulaimaniyah Hospital on November 12, 2017, in Sulaimaniyah, Iraq.

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Теги:
разрушительное землетрясение, землетрясение, Ближний Восток
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