Россия готова оказать помощь Ирану и Ираку

Руководитель МЧС России сообщил министрам внутренних дел Ирана и Ирака, что его ведомство готово оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что возглавляемая им структура может быть полезной в ликвидации последствий страшного землетрясения в Иране и Ираке.

В направленной руководителям МВД этих стран отмечается, что силы МЧС готовы подключиться к спасательной операции.

"От имени МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи с разрушительным землетрясением. Сообщите, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными в деле борьбы с природной стихией", — цитирует Пучкова пресс-служба МЧС РФ.

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Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Как сообщили иранские власти, жертвами землетрясения в Иране по последним данным СМИ стали 328, еще почти четыре тысячи человек пострадали, около 70 тысяч человек остались без жилья.