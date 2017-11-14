В Румынии произошло самое сильное землетрясение в ноябре

Новый подземный толчок зарегистрирован 14 ноября в Румынии – он стал самым сильным в этом месяце

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В Румынии во вторник в уезде Бузэу зафиксирован очередной подземный толчок.

© AFP/ Kazuhiro Nogi В Молдове может появиться система оповещения о землетрясениях

Согласно данным Института физики земли Румынии, землетрясение произошло в 08.24. Магнитуда толчка составила 3,4, а очаг залегал на глубине 131,7 километра.

Европейские сейсмологи представили такие же данные.

Жители Молдовы колебаний земной коры практически не ощутили. Лишь небольшая волна дошла до самого юга страны.

В ноябре в Румынии произошло 11 подземных толчков, самый сильный из которых зарегистрирован именно сегодня.