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Овцы

Системы ПРО США в Румынии атаковали овцы

© Sputnik / NICU GONCEAR
Происшествия
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Тема:
Военные базы НАТО в Румынии (8)
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Обычное стадо овец обеспокоило американских военных, дислоцированных в Девеселу, на владельца животных даже подали в суд

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. База НАТО в румынском Девеселу стала центром конфликта между жителями села Стоенешть уезда Олт и военными данного объекта Североатлантического альянса.

Клаус Йоханнис
© REUTERS/ Inquam Photos / Octav Ganea
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  Яблоком раздора выступила овечья отара местного пастуха, которая в последнее время постоянно беспокоит американских солдат, дислоцированных на базе ПРО США. Дошло до того, что они потребовали у владельца животных демонтировать загон, находящийся в 30 метрах от стратегического объекта Соединенных Штатов Америки.

Дело в том, что овцам очень понравилось чистить себя от репейника, используя металлическое ограждение базы. Американцы утверждают, что во время этого процесса активируется система тревоги — сирены, а их это раздражает.

Официальные лица потребовали от чебана переместить загон. Тот отказался, утверждая, что построил его еще в 2008 году, до того, как рядом устроили лагерь для американских ПРО. Он также заявляет, что не собирается покидать место без того, чтобы получить компенсацию.

На сторону хозяину отары встали и его односельчане. Они недоумевают, как овцы могут представлять угрозу обитателям базы.
"Чем их беспокоят овцы? Там так много солдат, есть охрана. Или там ракет больше, чем овец?", — заявил один из жителей села Стоенешть местному телевидению, пишет sputnik.md.

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Другой сельчанин подчеркнул, что не может понять, что могут сделать домашние животные солдатам.

"Наш фермер вложил деньги. Нет, пришли американцы, считают, что сильнее и хотят забрать у человека его дело", — сказала жительница села.

Парламент страны в 2013 году принял Закон о зоне безопасности вокруг базы НАТО. Документ предусматривает запрет на любое строительство в радиусе 4 километров от военного объекта. Возведение какой-либо постройки может осуществляться лишь после того, как даст положительное заключение оборонное ведомство Румынии.

Пастух же утверждает, что построил загон на пять лет раньше, чем был утвержден этот законопроект. Сейчас конфликт между натовцами и румынским чебаном предстоит решить трибуналу Олта. Представители сельского совета Стоенешть и Минобороны Румынии подали на мужчину в суд. Заседание должно пройти в ближайшее время.

Sputnik будет следить за уникальным судебным разбирательством — "Овцы против ПРО США".

Тема:
Военные базы НАТО в Румынии (8)

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Теги:
овцы, пастух, ПРО США, военная база, конфликт, Девеселу, Румыния
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