Наводнение в Греции: пострадали ли граждане Молдовы

Во внешнеполитическом ведомстве страны рассказали, есть ли среди пострадавших в результате наводнений в Греции граждане Молдовы

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Среди жертв наводнений в Греции граждан Молдовы нет. Об этом сообщили в четверг в министерстве иностранных дел и европейской интеграции страны (МИДЕИ).

Ливни и грозы идут в Греции с начала недели и, по прогнозам, будут идти до воскресенья. Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, Элефсина и Аспропиргос. По последним данным, жертвами стихии стали 14 человек. В указанном регионе объявлено чрезвычайное положение. Открыты три центра по оказанию медицинской помощи и реабилитации пострадавших.

"По предварительным данным среди жертв не зарегистрировано граждан Республики Молдова. Посольство Молдовы в Афинах продолжает следить за ситуацией", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.

В случае необходимости граждане Молдовы могут обращаться за помощью в наше диппредставительство по номеру + ‎30 699 7939 458.

МЧС России выразило готовность оказать Греции помощь в ликвидации последствий наводнения.