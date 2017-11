Погиб на взлете: молодой рэпер из США Лил Пип умер перед концертом

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Молодой рэп-исполнитель Густав Ар (Lil Peep), которому едва исполнился 21 год, скончался в гастрольном автобусе по пути в город Тусон (штат Аризона). Как сообщает британское издание Independent, причиной смерти артиста стала передозировка наркотиками.

В социальных сетях появилась видеозапись с бездыханным телом Лила Пипа. Ролик выложил в Сеть приятель музыканта.

Лил Пип стал популярным несколько лет назад, записывая и выкладывая свои треки в YouTube и SoundCloud. Первый альбом Come Over When You're Sober музыкант выпустил в августе нынешнего года. В него вошел модный в среде подростков трек Benz Truck ("Гелик").

В четверг, 16 ноября, у Лил Пипа завершался первый гастрольный тур. Который стал последним.