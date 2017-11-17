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Полиция Франции, архивное фото

Во Франции задержаны 35 криминальных авторитетов

© AFP/ LOIC VENANCE
Происшествия
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Французские правоохранители задержали 35 выходцев из бывших союзных республик, которые входили в состав преступной группировки

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Во Франции правоохранители задержали 35 выходцев из бывших республик СССР. Они предположительно входили в состав организованной преступной группировки, которая действовала в Париже, передает РИА Новости.

Задержанные, в основном, являются выходцами из Грузии, среди них восемь женщин. Однако среди них были и выходцы из Молдовы. Они подозреваются в квартирных и карманных кражах, вымогательстве и контрабанде.

В ходе операции полицейские изъяли 70 тысяч евро наличными, оружие и арестовали 200 тысяч евро на счетах подозреваемых.

Помимо парижского региона обыски в рамках операции прошли также в итальянском регионе Калабрия, где некоторые из задержанных владели недвижимостью.

Участников группировки правоохранители назвали "криминальными авторитетами", объясняя это понятие как "криминальное братство с просторов советского блока (Россия, Грузия, Армения, Молдова, Украина)".

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Теги:
воры в законы, преступник, задержание, Франция, Преступление, закон и правосудие
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