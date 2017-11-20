Скончался серийный убийца, лишивший жизни супругу Романа Полански

В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четверых ее знакомых

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Чарльз Мэнсон, известный серийный убийца, отбывавший пожизненное заключение в американской тюрьме, скончался на 84 году жизни, сообщает РИА Новости. © Sputnik/ Mikhail Mordasov Ничто не забыто: громкие заказные убийства в Молдове

В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.

Сестра женщины, в убийстве которой обвинялся Чарльз Мэнсон, Дебра Тейт рассказала, что ей позвонили из тюрьмы, в которой отбывал наказание Мэнсон, и сообщили, что преступник скончался в воскресенье в 20.13 по местному времени.

Мэнсон находился в очень тяжелом состоянии и вряд ли мог восстановиться.

Управление исполнения наказаний и реабилитации заключенных штата Калифорния подтвердило, что Мэнсон умер естественной смертью в больнице округа Керн в 20.13 воскресенья.

В январе этого года сообщалось, что Мэнсон госпитализирован из тюрьмы в Калифорнии в больницу, так как был серьезно болен. По данным СМИ, у него обнаружили заболевание желудочно-кишечного тракта. После мужчина был снова возвращен в тюрьму.

В тюрьмах Калифорнии есть медицинское обслуживание, но заключенных обычно переводят в другие больницы, когда есть необходимость хирургического вмешательства, неотложной помощи или диагностики при экстренных случаях.