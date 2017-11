Мэрилина Мэнсона похоронили по ошибке его поклонники

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. В социальных сетях появились записи о смерти американского певца Мэрилина Мэнсона, его поклонники скорбели об "уходе" музыканта.

"Покойся с миром, Чарли Мэнсон, ты научил меня быть странным", — написал, один из пользователей "твиттера", разместив под подписью фотографию Мэрлина Мэнсона.

Вскоре появились и другие посты с фотографиями певца, но с надписью "RIP Charles Manson ".

​

Как выяснилось позже, поклонники музыканта перепутали его с маньяком Чарли Мэнсоном, умершем на днях в калифорнийской тюрьме.

"А кто такой тогда Чарли Мэнсон?" — поинтересовался один из поклонником Мэрилин Мэнсона. Этим вопросом он, вызвал настоящий гнев подписчиков в твиттере.

​It was at this moment that Christian learned who Charles Manson was… pic.twitter.com/i9Vnkjel57

​Американский музыкальный критик Брайан Хью Уоорнер в 90-х годах сменил профессию, став музыкантом. Он эпатировал публику под псевдоним Мэрилин Мэнсон. Артист использовал фамилию Мэнсона, а имя — Мэрилин Монро. Он объяснил кратко, почему это сделал: "Я объединил два символа американской культуры".

За всё своё творчество проект Мэрилин Мэнсон выпустил 10 студийных альбомов, 2 EP, 1 концертный альбом и 1 сборник хитов. Среди них 4 альбома группы были удостоены звания мультиплатинового, 5 золотых альбомов, 1 золотой сборник, 1 золотой видео-альбом и 7 альбомов группы попали в топ 10, включая два альбома номер один. Было продано около 65 миллионов пластинок во всём мире.

Чарльз Мэнсон, один из самых известных маньяков в истории США, скончался на днях в калифорнийской тюрьме в возрасте 83 лет, проведя за решеткой почти 50 лет. В конце 60-х прошлого века секта Мэнсона совершила ряд жестоких убийств. Самая известная жертва преступников — жена кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Убийцы буквально исполосовали молодую актрису, которая была на девятом месяце беременности.

Считается, что секта Чарльза Мэнсона "Семья" была причастна порядка к 35 убийствам.