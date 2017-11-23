Очередное землетрясение произошло в Румынии

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. В Румынии в ночь на четверг в уезде Вранча зафиксирован очередной подземный толчок.

Согласно данным Института физики земли Румынии, землетрясение произошло в 02.11. Магнитуда толчка составила 3, а очаг залегал на глубине 75,1 километра.

Европейские сейсмологи представили такие же данные.

Жители Молдовы колебаний земной коры практически не ощутили. Лишь небольшая волна дошла до самого юга страны.

В ноябре в Румынии произошло 14 подземных толчков, самый сильный из которых зарегистрирован 14 ноября. Его магнитуда составила 3,4.