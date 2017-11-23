Граждане Молдовы заставляли инвалида попрошайничать в ЕС

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Суд эстонского города Пярну приговорил к тюремным срокам двух граждан Молдовы за эксплуатацию лица с ограниченными возможностями, сообщают российские СМИ.

© Sputnik/ Валерий Мельников Двое граждан Молдовы заставляли инвалида попрошайничать в Эстонии

Как вербовали

Известно, что в 2016 году в течение полутора месяцев выходцы из Вулканешт Нина Ибриан и Октавиан Бирсан принуждали гражданина России просить милостыню в страна ЕС, а также в Калининграда. Полученные деньги забирали себе.

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По данным следствия, преступники обманом выманили за пределы России жителя Ивановской области по имени Андрей. Ибриан и Бирсан пообещали найти ему высокооплачиваемую работу разносчика рекламы.

У Андрея ампутированы ноги ниже колена.

Где "работали"

Предположительно с апреля 2015 года по декабрь 2016 года злоумышленники ездили с Андреем на машине Бирсана по странам Европейского союза, заставляя инвалида под угрозой физического насилия просить милостыню.

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С октября 2016 года по декабрь 2016 года Андрей был вынужден попрошайничать в Калининграде. Преступники проживали с ним на квартире в доме №14 по Ленинскому проспекту. В день Андрею удавалось получать от граждан от трех до четырех тысяч рублей. Преступники забирали все деньги, обеспечивая его только жильем и скромным питанием.

В октябре 2016 года Ибриан и Бирсан вывезли Андрея в Пярну, где тот по их требованию ежедневно попрошайничал. Известно, что Бирсан многократно бил россиянина. В декабре 2016 года преступники и их жертва "работали" уже в Таллинне.

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В ночь с 28 по 29 декабря 2016 года оба гражданина Молдовы были задержаны, а Андрея освободили. Мужчина вернулся в Ивановскую область, где у него есть родственники. Случившееся сильно ухудшило его здоровье. Андрею был поставлен диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство".

Сколько получили

Нина Ибриан 1979 года рождения приговорена к трем годам заключения. Так как она полностью признала свою вину, суд решил, что женщина отбудет наказание один год в тюрьме, в которой пребывает с конца декабря 2016 года, а ещё два года были даны условно с испытательным сроком в три года.

Также суд постановил выдворить Ибриан из Эстонии с запретом на въезд в течение 10 лет.

Её сообщник, Бирсан, — 1984 года рождения. Он получил пять лет тюремного заключения. Он также полностью признал свою вину и будет пребывать в тюрьме до конца декабря 2017 года, а ещё четыре года будут считаться условным сроком с испытательным сроком в пять лет. Мужчину также выдворят из Эстонии с запретом на въезд в течение пяти лет.

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Суд конфисковал все ценное имущество, находившееся у Ибриан, так как посчитал, что оно нажито преступным путем. Бирсан попросил взыскания с него суммы в 20 тысяч евро взамен конфискации.

С преступников взысканы девять тысяч евро в пользу Андрея в качестве компенсации имущественного и морального ущерба.

Приговор суда был вынесен в сентябре 2017 года. В настоящий момент он вступил в законную силу.