17:02 23 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Нищие в Москве

Граждане Молдовы заставляли инвалида попрошайничать в ЕС

© RIA Novosti. Valeriy Melnikov
Происшествия
Получить короткую ссылку
9110

Граждане Молдовы заставляли инвалида из России попрошайничать в странах ЕС и Калининграде

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Суд эстонского города Пярну приговорил к тюремным срокам двух граждан Молдовы за эксплуатацию лица с ограниченными возможностями, сообщают российские СМИ.

Попрошайка, иллюстративное фото
© Sputnik/ Валерий Мельников
Двое граждан Молдовы заставляли инвалида попрошайничать в Эстонии

Как вербовали

Известно, что в 2016 году в течение полутора месяцев выходцы из Вулканешт Нина Ибриан и Октавиан Бирсан принуждали гражданина России просить милостыню в страна ЕС, а также в Калининграда. Полученные деньги забирали себе.

Попрошайки в Кишиневе: детей морят голодом, но выбивают с них "планы" >>>

По данным следствия, преступники обманом выманили за пределы России жителя Ивановской области по имени Андрей. Ибриан и Бирсан пообещали найти ему высокооплачиваемую работу разносчика рекламы.

У Андрея ампутированы ноги ниже колена.

Где "работали"

Предположительно с апреля 2015 года по декабрь 2016 года злоумышленники ездили с Андреем на машине Бирсана по странам Европейского союза, заставляя инвалида под угрозой физического насилия просить милостыню.

Самому в таких условиях на коляске не вырулить.
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Фотофакт: на тротуарах Кишинева нет места инвалидам

С октября 2016 года по декабрь 2016 года Андрей был вынужден попрошайничать в Калининграде. Преступники проживали с ним на квартире в доме №14 по Ленинскому проспекту. В день Андрею удавалось получать от граждан от трех до четырех тысяч рублей. Преступники забирали все деньги, обеспечивая его только жильем и скромным питанием.

В октябре 2016 года Ибриан и Бирсан вывезли Андрея в Пярну, где тот по их требованию ежедневно попрошайничал. Известно, что Бирсан многократно бил россиянина. В декабре 2016 года преступники и их жертва "работали" уже в Таллинне.

В Тюмени задержали граждан Молдовы, которые "крышевали" попрошаек >>>

В ночь с 28 по 29 декабря 2016 года оба гражданина Молдовы были задержаны, а Андрея освободили. Мужчина вернулся в Ивановскую область, где у него есть родственники. Случившееся сильно ухудшило его здоровье. Андрею был поставлен диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство".

Сколько получили

Нина Ибриан 1979 года рождения приговорена к трем годам заключения. Так как она полностью признала свою вину, суд решил, что женщина отбудет наказание один год в тюрьме, в которой пребывает с конца декабря 2016 года, а ещё два года были даны условно с испытательным сроком в три года.

Люди с ограниченными физическими способностьями
© David Amsler
Наедине со всеми: людей с инвалидностью изолируют от общества

Также суд постановил выдворить Ибриан из Эстонии с запретом на въезд в течение 10 лет.

Её сообщник, Бирсан, — 1984 года рождения. Он получил пять лет тюремного заключения. Он также полностью признал свою вину и будет пребывать в тюрьме до конца декабря 2017 года, а ещё четыре года будут считаться условным сроком с испытательным сроком в пять лет. Мужчину также выдворят из Эстонии с запретом на въезд в течение пяти лет.

Муж избил жену-попрошайку перед зданием МВД >>>

Суд конфисковал все ценное имущество, находившееся у Ибриан, так как посчитал, что оно нажито преступным путем. Бирсан попросил взыскания с него суммы в 20 тысяч евро взамен конфискации.

С преступников взысканы девять тысяч евро в пользу Андрея в качестве компенсации имущественного и морального ущерба.

Приговор суда был вынесен в сентябре 2017 года. В настоящий момент он вступил в законную силу.

По теме

Молдова трудовая – между нищетой и миграцией
Молдавские дети уходят из дома, скрываясь от нищеты
Как распознать среди уличных попрошаек "профессионального нищего"
Нищета вынуждает жителей Молдовы торговать растениями из Красной книги
Теги:
нищий, попрошайничество, инвалид, преступники, суд, Пярну, Калининград, Эстония, Молдова, Россия, Вулканешты
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Значок Биткоина
    Лидер блокчейна

    Беларусь может стать "новой Швейцарией" в технологии блокчейн, заявил основатель Blockchain Tech Corp. и Bitcoin Center NYC Ник Спэнос.

  • Новогодние украшения на Площади свободы
    Новогодняя Грузия

    Sputnik Грузия расскажет, где и как встретить Новый год и Рождество в закавказской республике, чтобы праздники запомнились надолго.

  • 7 база
    Психология победителей

    Как психологи российской военной базы в Абхазии применяют современные методы морально-психологической подготовки военнослужащих.

  • Хлеб, испеченный в тандыре, архивное фото
    И зрелищ!

    Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.

  • Офицеры МЧС Армении
    Я русский бы выучил…

    Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.

  • Банкнота номиналом 500 тенге
    Не по Чехову

    Пользователи сети сравнили чайку, изображенную на банкноте нового образца номиналом 500 тенге, с фотографией из Википедии.

  • Памятник Ленина на главной площади города Ош. Архивное фото
    "Застава" Ильича

    Почти 67 процентов опрошенных кыргызстанцев негативно относятся к сносу и разрушению памятников Владимиру Ленину.

  • Иностранные граждане в очереди на дактилоскопическую регистрацию, архивное фото
    Их патент

    В Подмосковье с 1января 2018 года подорожает патент для мигрантов – соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы.

  • Улугбекхон Максумов
    Броня крепка

    Владелец и руководитель крупнейшего в Дубае предприятия по производству бронированных автомобилей готов сделать машину для президента Узбекистана.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Модель Белла Хадид во время шоу Victoria's Secret в Шанхае, Китай
Ангелы Victoria's Secret: очаровашки в "комбинашках"
Китайские разработчики создали робособаку Laikago
Китайские разработчики создали "робособаку" Laikago
Правила бесплатного провоза ручной клади в российских компаниях
Правила ручной клади в России: что можно брать с собой в самолет

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться