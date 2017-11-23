В Италии садист десять лет пытал и насиловал румынку

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Гражданка Румынии целых 10 лет томилась в рабстве в Италии, а один из ее детей, рожденных в неволе, участвовал в издевательствах над собственной матерью, сообщают румынские СМИ.

Совершенно случайно женщину обнаружили итальянские карабинеры в городке Ламенция-Терме на юге страны. Полицейские во время патрулирования увидели мальчика, грязного и измученного, который находился на заднем сидении автомобиля 50-летнего мужчины. Стражи правопорядка захотели увидеть мать ребенка. Допрос мужчины и осмотр окрестностей привели их в подвал во дворе частного дома, полный крыс, мышей и нечистот. Там же находилась женщина из Румынии.

Адвокат о том, почему молдавские женщины попадают в сексуальное рабство >>>

Все началось в 2007 году, когда 19-летняя девушка из Румынии приехала в итальянскую Калабрию и нанялась на работу по уходу за пожилой женщиной. После смерти подопечной 50-летний местный житель, степень родства с умершей женщиной не уточняется, силой поместил сиделку в подвал. Дверь он закрывал на цепь.

Мужчина регулярно посещал свою невольницу и совершал над ней акты сексуального насилия. В течение 10 лет у женщины родилось двое детей, которые были вынуждены жить в тех же условиях, что и их мать — в подвале без проточной воды и гигиенических удобств, среди крыс и мышей, спать на картоне вместо кровати.

Старшего сына женщины насильник даже принуждал участвовать в пытках, которые он применял к его матери.

Сорок миллионов обращены в рабство за год — таковы данные МОТ >>>

Когда невольников освободили, женщина даже не понимала, что с ней происходит. Известно, что больше года она не мылась, а жуткие раны на ее теле были зашиты рыболовной нитью.

Женщину и двоих ее детей немедленно переправили в другой дом, а мужчину, который уже привлекался к суду за сексуальное насилие, задержали. Теперь он за решеткой будет ждать решения суда.

Министерство внутренних дел Румынии сообщило, что в Ламенцию-Терме срочно выехал консул этой страны, который плотно сотрудничает с местными властями.