Родился в рубашке: мужчина за пару секунд дважды избежал смерти

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Невероятное везение сопутствует жителю Китая – так можно сказать, посмотрев видеоролик, которые стремительно распространяется в сети. Мужчине дважды за несколько секунд удалось обмануть смерть.

На кадрах видно, как главный герой видео стоит на тротуаре спиной к проезжей части. В какой-то момент в метре от него автомобиль врезается в столб, который спасает мужчину от того, чтобы быть сбитым машиной. Но тут же столб падает – происходит это в нескольких сантиметрах от мужчины.

Close call: Man cheats death twice in 10 seconds and miraculously survives unscathed from road accident in NE China pic.twitter.com/IoalTDKdv5 — People's Daily,China (@PDChina) 23 ноября 2017 г.

​К счастью, в результате произошедшего житель Китая остался невредим. Возможно, это день стал его вторым Днем рождения.