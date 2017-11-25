Число жертв теракта в мечети в Египте увеличилось до трехсот человек

В мечеть эр-Роуда к западу от города эль-Аришо во время пятничной молитвы ворвались боевики, одни из нападавших взорвал бомбу, другие расстреливали людей, в панике выбегавших из мечети

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Число жертв теракта на севере Синайского полуострова в Египте составило 305 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное информагентство МЕНА.

Согласно заявлению генеральной прокуратуры, в числе погибших 27 детей. Пострадали еще 128 человек.

Отметим, что боевики ворвались в мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд, расположенной к западу от города эль-Ариш, во время пятничной молитвы. Одни взорвали бомбу, другие расстреливали людей, в панике выбегавших из мечети. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

Президент Египта экстренно собрал на совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников. Позднее поступила информация, что автомобили террористов уничтожены при помощи беспилотников, удары были нанесены в пустынной местности недалеко от места совершения теракта. По последим данным, ликвидировано 30 человек, имевших отношение к теракту.

Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова, принадлежит министерству вакфов (религиозной собственности) Египта. Она расположена в районе международной трассы на участке эль-Ариш — эль-Кантара в деревне Бир-эль-Абд к западу от эль-Ариша. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.