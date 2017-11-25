В Грузии приспустят флаги - в стране почтят память жертв пожара

В День траура в память о погибших во время пожара в гостинице "Лео Гранд" по всей территории Грузии будут приспущены государственные флаги

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Двадцать седьмое ноября 2017 года решением премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и правительства объявлено Днем траура в связи с гибелью 11 человек в результате время пожара в гостинице "Лео Гранд" (LEOGRAND) в Батуми.

Пожар в гостинице "Лео Гранд" начался в пятницу примерно в 20:00 по тбилисскому времени. Возгорание, предположительно, произошло в спа-салоне. Жертвами пожара стали 11 человек, из них один гражданин Ирана, а остальные – граждане Грузии. Пострадали 21 человек.

"Правительство Грузии вместе с населением скорбит по погибшим во время трагедии, произошедшей в Аджарии, гостинице "Лео Град". В День траура в память о погибших по всей территории Грузии будут приспущены государственные флаги", — говорится в сообщении на сайте правительства.

К этому времени в медицинских учреждениях Батуми остаются четверо пострадавших, которых навестили глава правительства Аджарской АР Зураб Патарадзе и министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко. Остальных уже выписали.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек", что карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Одна из самых шикарных в Батуми гостиниц "Лео Гранд" открылась в 2015 году в районе порта. Согласно распространившейся информации, в здании нет пожарной лестницы. По данным турецких СМИ, гостиница принадлежит турецкому бизнесмену Эролу Авгорену.

Строительство "Лео Гранд" на 182 номера, с президентскими апартаментами, конференц-залами и спа-центром, обошлось в 35 миллионов долларов США, согласно данным пресс-службы правительства Аджарской автономной республики.

Несколько месяцев назад агентство туризма Аджарии оштрафовало эту гостиницу из-за того, что у них не было противопожарной системы.