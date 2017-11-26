В центре Киева у здания Рады произошел пожар

В стихийном протестном городке у здания парламента Украины сгорела палатка

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Задымление в палаточном городке возле Верховной Рады Украины обнаружили прохожие, через какое-то время показалось и пламя.

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В киевском управлении Национальной полиции уточнили, что инцидент произошел утром. По предварительным данным, возгорание произошло из-за установленной в палатке печки-буржуйки, пострадавших нет.

"И полицейские, и спасатели, которые находились на дежурстве, сразу бросились туда, а затем потушили палатку, которая горела", — сказано в сообщении полиции.

Как передает РИА Новости-Украина, ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.