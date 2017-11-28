Что делал самолет-разведчик США над Черным морем

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Американские СМИ, ссылаясь на заявление Пентагона, сообщили, что российский Су-30 в субботу "небезопасно" перехватил самолет P-8A "Посейдон" в небе над Черным морем. По утверждению Минобороны США, американский самолет находился в международном воздушном пространстве и не совершал никаких провокаций. Минобороны России пока не комментировало это заявление, отмечает РИА Новости.

"Посейдон" — это морской разведывательный самолет, поэтому наши, чтобы проверить, вылетели. Су-30 — это достаточно маневренный самолет для того, чтобы обеспечить безопасность при перехвате, сопровождении. На них — великолепные летчики. "Небезопасно" — это может быть просто выражение", — предположил Герой Советского Союза, бывший заместитель главкома ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин.

По его мнению, "самолет просто обозначил, приблизился, летчик посмотрел, показал, что уйти надо".

© RIA Novosti. Taras Litvinenko Как спасти черноморскую безопасность

"Делать-то нечего американцам в Черном море. Это внутреннее море. Там раньше по соглашению никто из посторонних не имел права летать, когда Советский Союз был. А сейчас они летают. "Посейдон" летал в разведывательных целях, поэтому перехватили его", — отметил генерал-полковник.

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ВКС России в этом году уже "пересекались" с самолетами НАТО над Черным морем. Так, 9 мая истребитель Су-30 поднялся в небо для перехвата такого же P8A "Посейдон". Российский истребитель маневром поприветствовал американских пилотов, после чего самолет-разведчик развернулся от границ России. Истребитель благополучно вернулся на свой аэродром базирования.

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В июле истребитель "Тайфун" британских ВВС поднялся в воздух с базы в Румынии на перехват российских бомбардировщиков Ту-22М3, пролетавших над Черным морем. Самолеты находились за пределами визуальной видимости друг друга; истребитель НАТО следил за российскими бомбардировщиками, пока те не покинули зону слежения альянса.