Скиммеры из Молдовы держали в страхе весь Бухарест

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В Румынии раскрыли преступную группировку, состоящую из граждан Молдовы, сообщила пресс-служба генерального инспектората полиции страны.
Преступников "вели" с мая 2017 года. Они обвиняются во взломе банкоматов. Задержанным — от 23 до 37 лет, их пять человек. Преступления свои они совершали в Бухаресте.
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Известно, что задержанные взломали 30 банкоматов с помощью скиммингового оборудования. Деньги были сняты с около трех тысяч банковских карт.
Следствие вели полицейские Молдовы и Румынии.