Скиммеры из Молдовы держали в страхе весь Бухарест - они "выпотрошили" около трех тысяч банковских карт

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В Румынии раскрыли преступную группировку, состоящую из граждан Молдовы, сообщила пресс-служба генерального инспектората полиции страны.

© AP Photo / Colleen Long Три гражданина Молдовы промышляли скиммингом в Казахстане

Преступников "вели" с мая 2017 года. Они обвиняются во взломе банкоматов. Задержанным — от 23 до 37 лет, их пять человек. Преступления свои они совершали в Бухаресте.

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Известно, что задержанные взломали 30 банкоматов с помощью скиммингового оборудования. Деньги были сняты с около трех тысяч банковских карт.

Следствие вели полицейские Молдовы и Румынии.