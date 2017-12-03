В Румынии произошло очередное землетрясение

Новый подземный толчок зарегистрировали приборы 23 ноября в Румынии: ощутили ли его жители Молдовы

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. В Румынии в ночь на воскресенье в уезде Вранча зафиксирован очередной подземный толчок.

Согласно данным Института физики земли соседней страны, землетрясение произошло в 03.49. Магнитуда толчка составила 3,4, а очаг залегал на глубине 85,5 километра.

Европейские сейсмологи представили такие же данные.

© Photo: Европейский средиземноморский сейсмологический центр Землетрясения в Румынии

Жители Молдовы колебаний земной коры практически не ощутили. Лишь небольшая волна дошла до самого юга страны.

В ноябре в Румынии произошло 17 подземных толчков, самый сильный из которых зарегистрирован 14 ноября. Его магнитуда составила 3,4.