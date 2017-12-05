Экс-губернатор Одесской области Саакашвили грозится прыгнуть с крыши

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в киевской квартире лидера "Движения новых сил", экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, информацию подтвердили журналистам в пресс-службе ведомства.
Во вторник украинские СМИ сообщили, что экс-президент Грузии забрался на крышу 8-этажного дома, где проживает в Киеве, и угрожает прыгнуть вниз. В настоящий момент Саакашвили продолжает находится на крыше.
Стрим (прямая)— Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 5 декабря 2017 г.
Щас у дома Саакашвили на Костёльной, 7 — он сейчас на крыше дома‼️https://t.co/TkzDGDQE4A pic.twitter.com/65rZWIQIt5
"Генеральная прокуратура проводит следственные действия при поддержке Службы безопасности Украины", — сообщил журналистам пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По последним данным, Саакашвили задержали прямо на крыше:>>>