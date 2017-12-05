Саакашвили задержали на крыше дома

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Экс-губернатор Одесской области, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили задержан правоохранительными органами на крыше 8-этажного дома, куда сегодня утром он забрался, передает РИА Новости Украина.

Ранее сообщалось, что в квартире Саакашвили проводится обыск из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.

После этого Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. "На крыше его взяли", — сообщил один из его соратников, который находится у квартиры Саакашвили на лестничной площадке, трансляцию с места ведут СМИ и телеканалы.

Стрим (прямая)

Щас у дома Саакашвили на Костёльной, 7 — он сейчас на крыше дома‼️https://t.co/TkzDGDQE4A pic.twitter.com/65rZWIQIt5 — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 5 декабря 2017 г.​

​"Где он сейчас, мы не знаем, в квартире, или его другим путем пытаются вывезти, мы пока не знаем… Клиента задержали, он имеет право на адвоката, это уже не обыск", — заявили другие присутствующие на месте соратники Саакашвили.