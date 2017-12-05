СБУ назвала причину задержания Саакашвили

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Экс-губернатора Одесской области, лидера партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили задержали в рамках расследования уголовного дела

"Сотрудники СБУ вместе с Генеральной прокуратуры Украины 5 декабря 2017 года в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины задержали проживающего в Киеве Михаила Саакашвили", — говорится в сообщении СБУ.

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko Саакашвили задержали на крыше дома

Как уточнили в ведомстве, в присутствии адвоката Саакашвили сообщили о подозрениях следственных органов, в связи с чем его должны допросить следователи.

Статья 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" УК Украины предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.

Часть первая включает "заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности путем предоставления помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг, а также заранее не обещанное осуществление иных действий по созданию условий, способствующих их преступной деятельности".

Ранее сообщалось, что в квартире Саакашвили проводится обыск из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.

После этого Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Через какое-то время его удалось задержать и посадить в автобус, который, тем не менее, заблокировали соратники Саакашвили недалеко от места событий. Транспортному средству не дают выехать.