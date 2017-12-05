В сети появилось видео угрожающего спрыгнуть с крыши Саакашвили

Правоохранительные органы Украины задержали бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на крыше его киевского дома

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. В Интернете появилось видео угрожающего спрыгнуть с крыши своего киевского дома Михаила Саакашвили. Ролик разместили в твиттере очевидцы происшествия.

Михаил Саакашвили на крыше дома. pic.twitter.com/9qGmWfQalg — Дядя Саша (@ddya_sasha) 5 декабря 2017 г.

Бывший президент Грузии забрался на крышу восьмиэтажного дома, в котором проживает, и пригрозил спрыгнуть вниз, "если до него дотронутся".

Через какое-то время его задержали представители правоохранительных органов Украины и посадили в автобус, который, тем не менее, заблокировали соратники Саакашвили недалеко от места событий. Транспортному средству не дают выехать.

Служба безопасности Украины объяснила причину задержания бывшего губернатора Одесской области. Произошло это в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса.