Генпрокурор Украины рассказал, что будет дальше с Саакашвили

Генеральный прокурор Украины пояснил журналистам, что ждет дальше задержанного во вторник Михаила Саакашвили

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Прокуроры намерены потребовать у суда поместить под домашний арест экс-губернатора Одесской области, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Саакашвили во вторник утром в Киеве задержали сотрудники Службы безопасности Украины в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины. В присутствии адвоката ему сообщили о подозрениях следственных органов, в связи с чем его должны допросить следователи.

"Саакашвили был задержан утром. Он пытался сбежать через мансарду своей квартиры. Вышел на крышу, откуда был возвращен в квартиру. После его задержали и поместили в автомобиль СБУ, который до сих пор находится на пути в Службу безопасности Украины. Мы намерены попросить у суда поместить Саакашвили под круглосуточный домашний арест с браслетом", — сказал Луценко.

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko В сети появилось видео угрожающего спрыгнуть с крыши Саакашвили

Статья 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" УК Украины предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.

В сети появилось видео угрожающего спрыгнуть с крыши Саакашвили>>>

Часть первая включает "заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности путем предоставления помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг, а также заранее не обещанное осуществление иных действий по созданию условий, способствующих их преступной деятельности".

Ранее сообщалось, что в квартире Саакашвили проводится обыск из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. Эту информацию на пресс-конференции во вторник подтвердил Генпрокурор Украины.