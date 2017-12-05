14:15 05 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Протестующие в Киеве освободили Саакашвили

Протестующие в Киеве освободили Саакашвили

© REUTERS/ Gleb Garanich
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Сорвавшийся прыжок Саакашвили (7)
9 0 0

Задержанного экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили освободили протестующие

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Бывшего губернатора Одесской области, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, задержанного утром во вторник сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), освободили протестующие. Эту информацию подтвердил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Саакашвили во вторник утром в Киеве задержали сотрудники Службы безопасности Украины в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины. В присутствии адвоката ему сообщили о подозрениях следственных органов, в связи с чем его должны были допросить следователи. Микроавтобус, куда посадили Саакашвили, так и не смог уехать, так как был заблокирован протестующими.

"Михаила Саакашвили должны были доставить в СБУ, но сейчас он уже находится на свободе. Вместе с активистами он движется к Верховной Раде", — сказал в эфире одного из украинских телеканалов Чернолуцкий. 

Михаил Саакашвили заявил, что участники акции протеста возле Верховной рады Украины не вернутся домой без победы
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
В сети появилось видео угрожающего спрыгнуть с крыши Саакашвили

У стен Верховной Рады Украины должна пройти протестная акция.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что обвинение намерено требовать у суда поместить Саакашвили под круглосуточный домашний арест.

Статья 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" УК Украины предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.

Часть первая включает "заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности путем предоставления помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг, а также заранее не обещанное осуществление иных действий по созданию условий, способствующих их преступной деятельности".

Ранее сообщалось, что в квартире Саакашвили проводится обыск из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. Эту информацию на пресс-конференции во вторник подтвердил Генпрокурор Украины.

Тема:
Сорвавшийся прыжок Саакашвили (7)

По теме

Генпрокурор Украины рассказал, что будет дальше с Саакашвили
Атаев: Саакашвили попытался организовать "нетрадиционный" Майдан
СБУ назвала причину задержания Саакашвили
Теги:
освобождение, задержание, протест, Михаил Саакашвили, Киев, Украина
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Свадебные кольца
    Сожительствующие субъекты

    Депутаты Сейма Латвии могут признать однополые партнерства – петиция о необходимости закона о сожительстве набрала необходимые 10 тысяч подписей.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото
    Выпить горазды

    Литва, Латвия и Эстония вошли в тройку лидеров среди членов Евросоюза по доле расходов на алкоголь. Меньше всех тратят на спиртное испанцы.

  • Елка и Рождественский рынок на Ратушной площади
    Торговля без эстонского

    Языковая инспекция Эстонии выявила нарушения на рождественском рынке Таллина, обнаружив 13 не знающих эстонский язык продавцов.

  • Табачная фабрика
    Табачок не врозь

    Созданная в Беларуси единая товаропроводящая сеть будет заниматься реализацией продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

  • Здания на проспекте Руставели
    Возвращение шпиона

    Правительство Грузии отозвало из парламента проект закона, предусматривающий упразднение Службы разведки и передачу ее функций СГБ.

  • Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше
    Заветный плод

    Почему, к разочарованию российских поклонников абхазского мандарина, в этом году урожай этих оранжевых сочных плодов будет в два раза меньше.

  • Женщина просит милостыню, фото из архива
    Меньше, да лучше

    В Азербайджане предлагают уменьшить количество пособий нуждающимся гражданам, чтобы повысить реальный объем помощи.

  • Снайперы ЮВО
    Под прицелом

    Военные снайперского подразделения российской военной базы в Армении приступили к полевым занятиям на высокогорном полигоне "Камхуд".

  • Мужчина кладет деньги в карман пиджака, иллюстративное фото
    Взял и съел

    В Казахстане старший сержант юстиции при задержании съел взятку, которую получил от заключенного колонии-поселения.

  • Ствол дерева после незаконной вырубки. Архивное фото
    Срубили нашу елочку

    В Иссык-Кульской области Кыргызстана происходит массовая незаконная вырубка леса – под топор идут легендарные тянь-шаньские ели.

  • Пограничник, архивное фото
    И так сойдет

    Таджикистан отказался дополнительно укреплять границу с Афганистаном – силовики считают, что существующих сил и средств и без того достаточно.

  • Туристы в Узбекистане
    Визой едины

    В Узбекистане вводится единая туристическая виза для иностранных граждан сроком на 30 дней и стоимостью 40 долларов.

  • Фонтан желаний
    Фонтан желаний

    Государственная телерадиокомпания "Ир" запустила в Южной Осетии благотворительный проект "Фонтан желаний", призванный осуществить детские новогодние мечты.

  • Свадебные кольца
    Сожительствующие субъекты

    Депутаты Сейма Латвии могут признать однополые партнерства – петиция о необходимости закона о сожительстве набрала необходимые 10 тысяч подписей.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото
    Выпить горазды

    Литва, Латвия и Эстония вошли в тройку лидеров среди членов Евросоюза по доле расходов на алкоголь. Меньше всех тратят на спиртное испанцы.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Кишиневе официально зажгли огни на рождественской ели
Новый год как предчувствие: в Кишиневе зажгли огни на главной ели
Премьера – театр С улицы Роз поставил Мертвые души
Премьера – театр "С улицы Роз" поставил "Мертвые души"
Численность населения Молдовы по районам
Численность населения Молдовы по районам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться