Протестующие в Киеве освободили Саакашвили

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Бывшего губернатора Одесской области, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, задержанного утром во вторник сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), освободили протестующие. Эту информацию подтвердил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Саакашвили во вторник утром в Киеве задержали сотрудники Службы безопасности Украины в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины. В присутствии адвоката ему сообщили о подозрениях следственных органов, в связи с чем его должны были допросить следователи. Микроавтобус, куда посадили Саакашвили, так и не смог уехать, так как был заблокирован протестующими.

"Михаила Саакашвили должны были доставить в СБУ, но сейчас он уже находится на свободе. Вместе с активистами он движется к Верховной Раде", — сказал в эфире одного из украинских телеканалов Чернолуцкий.

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko В сети появилось видео угрожающего спрыгнуть с крыши Саакашвили

У стен Верховной Рады Украины должна пройти протестная акция.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что обвинение намерено требовать у суда поместить Саакашвили под круглосуточный домашний арест.

Статья 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" УК Украины предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.

Часть первая включает "заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности путем предоставления помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг, а также заранее не обещанное осуществление иных действий по созданию условий, способствующих их преступной деятельности".

Ранее сообщалось, что в квартире Саакашвили проводится обыск из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. Эту информацию на пресс-конференции во вторник подтвердил Генпрокурор Украины.