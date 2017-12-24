СМИ: дама избила миллионера и довела его до психического расстройства

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Полиция расследует дело о нападении на миллионера Михаила Левицкого. Сам потерпевший уверен — это дело рук его бывшей супруги, передает Sputnik Армения с ссылкой на телеграм-канал Mash.

"Защитник Левицкого предоставил документы о прохождении Левицким экспертиз в знак доказательства. В заявлении говорится, что бывшая супруга банкира нанесла ему побои, из-за которых в голове появились опухоли", — говорится в сообщении.

Из-за этого у Левицкого появилось психическое заболевание.

В 2014 году Центробанк лишил Левицкого лицензии банка "Стройкредит", где тот был председателем правления. Бывшая жена Левицкого отсудила у него немалую сумму во время развода.