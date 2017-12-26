В центре Одессы осквернили Музей холокоста

Вандалы изрисовали здание Музея Холокоста и областной архив, занимающий здание бывшей синагоги; подобное в Одессе происходит уже не в первый раз

ВИЛЬНЮС, 26 дек – Sputnik. В центре Одессы на фасадах нескольких зданий появились антисемитские надписи, оскорбляющие еврейскую диаспору, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Таймер".

© Sputnik/ Валерий Мельников Представитель ОБСЕ – о памяти о жертвах Холокоста в Молдове

Среди сооружений, подвергшихся акту вандализма, оказались Музей Холокоста и областной архив, находящийся в здании бывшей синагоги.

Инциденты, связанные с осквернением еврейских святынь, в Одессе не единственный. Летом этого года неизвестные забросили коктейль Молотова в действующую синагогу на улице Братьев Михновских. Также на фасаде синагоги на Угольной появились оскорбительные надписи.

В декабре 2016 года произошел еще один случай вандализма. Злоумышленники разлили краску и разбросали куски свинины в синагоге в Умани. Израильские политики осудили инцидент и назвали его ярким примером уродливого антисемизма, а также призвали власти Украины найти виновных и обеспечить охрану объектов.