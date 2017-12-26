Умер гениальный музыкальный сказочник - Владимир Шаинский

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Ушел из жизни композитор, подаривший миру незабываемые песни и мелодии, ставшие не просто шлягерами, но неким путеводным рефреном, переходящим из поколения в поколение, культивирующим во взрослой и особенно в детской душе радость жизни, любовь к миру, некое неповторимое ощущение его волшебной чистоты, которое вело нас, наших детей по сказочным музыкальным тропинкам к пониманию и ощущению красоты жизни, — вечный непоседа, выдумщик и весельчак — гениальный музыкальный сказочник Владимир Шаинский.

Давайте вспомним замечательные песни маэстро (кликайте ниже на инфографику от Sputnik Молдова).