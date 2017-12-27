Взрыв в Санкт-Петербурге: четверо человек госпитализированы

Следственный комитет РФ направил специалистов из Москвы в Санкт-Петербург для помощи в расследовании происшествия

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге квалифицирован как покушение на убийство. Версия теракта, по предварительным данным, не рассматривается. Об этом заявила российским журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.



В среду, 27 декабря, в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого госпитализированы 4 человека. По некоторым данным, пострадали 9 человек.

"По факту взрыва неустановленного предмета в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)" — сказала Петренко.

Из здания эвакуировали семьдесят человек.

Сообщается, что председатель СК России Александр Бастрыкин направил из Москвы опытных следователей-криминалистов для помощи в расследовании причин взрыва в Санкт-Петербурге.

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции корреспонденту Sputnik Молдова сообщили, что проверяют информацию о том, пострадали ли граждане республики во время происшествия.