Пожар в Нью-Йорке: погибли 12 человек, среди них ребенок

Пожар начался в пятиэтажном жилом доме на 25 квартир в нью-йоркском Бронксе: пожарные прибыли на место в течение трех минут, всего с огнем боролись более 150 спасателей

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Сильный пожар произошел в Нью-Йорке. В результате погибли как минимум 12 человек, среди них ребенок. Об этом заявил мэр города Билл Де Блазио.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Трамп о террористе из Нью-Йорка: его нужно приговорить к смертной казни

При этом власти отмечают, что эти данные предварительные и количество жертв будет расти.

По его словам, четыре человека находятся сейчас в критическом состоянии.

По словам главы пожарного департамента города Дэниэла Найгро, самой младшей жертве пожара в Бронксе один год, самому старшему было более 50.

Пожар начался в пятиэтажном жилом доме на 25 квартир в нью-йоркском Бронксе около 7 вечера. Пожарные прибыли на место в течение трех минут, всего с огнем, которому была присвоена 4-я категория, боролись более 150 человек, отмечает РИА Новости.

"Погибшие есть на разных этажах", — заявил Найгро. По его словам, "эта трагедия, безусловно, является исторической по своему масштабу".

Де Блазио также назвал пожар самым страшным за последние 25 лет.

СМИ также напомнили о трагедии в том же Бронксе в 2007 году, когда в огне от вспыхнувшего обогревателя погибли девять детей и один взрослый.

Жителей этого и соседних домов, которые были вынуждены покинуть свои квартиры, временно разместили в районной школе и даже зоопарке Бронкса, который находится неподалеку.

Власти обратились в Красный крест за помощью в предоставлении убежища нуждающимся.

Последние дни в Нью-Йорке установилась весьма низкая температура. На улице —8, что очень тяжело переносится при высокой влажности воздуха и сильном порывистом ветре.