В Москве автобус наехал на остановку - двое погибших

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Инцидент, связанный с наездом на людей, вновь произошел в Москве. Два человека погибли, по предварительным данным, после наезда автобуса на остановку возле метро "Сходненская" на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости.
"В результате наезда на остановку общественного транспорта рейсового автобуса погибли два человека", — отметили в экстренных службах Москвы.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее в Москве автобус врезался в толпу у станции метро "Славянский бульвар" и въехал в подземный переход.
Погибли пять человек, еще 15 пострадали.
Полицейские задержали водителя автобуса.
По сообщению источника в экстренных службах, следствие рассматривает две версии ЧП: водитель пытался избежать столкновения с другой машиной или же у автобуса отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается.