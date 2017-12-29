В Москве автобус наехал на остановку - двое погибших

Двое человек погибли в результате наезда автобуса на остановку возле метро "Сходненская" в Москве

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Инцидент, связанный с наездом на людей, вновь произошел в Москве. Два человека погибли, по предварительным данным, после наезда автобуса на остановку возле метро "Сходненская" на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости.

"В результате наезда на остановку общественного транспорта рейсового автобуса погибли два человека", — отметили в экстренных службах Москвы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

© Ruptly. МЧС РФ Наезд автобуса на толпу в Москве попал на камеры слежения

Ранее в Москве автобус врезался в толпу у станции метро "Славянский бульвар" и въехал в подземный переход.

Погибли пять человек, еще 15 пострадали.

Полицейские задержали водителя автобуса.

По сообщению источника в экстренных службах, следствие рассматривает две версии ЧП: водитель пытался избежать столкновения с другой машиной или же у автобуса отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается.