Ель загорелась во время праздника: что говорят власти о причине

В новогоднюю ночь праздничное дерево на центральной площади Южно-Сахалинска вспыхнуло, как спичка – что стало причиной

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. На площади Ленина в Южно-Сахалинске во время праздничных торжеств загорелась новогодняя ель. Видео происшествия тут же появилось в сети.

На кадрах видно, как полыхает дерево, вокруг которого собралось большое количество людей, решивших отметить Новый год на площади. Ведущий праздника просит собравшихся не паниковать и не подходить близко.

"По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия – несоблюдение техники безопасности при запуске петард", — сообщили в местной администрации.

В мэрии приняли решение после демонтажа сгоревшего дерева установить вместо него 12-метровую новогоднюю ель.

"На место согревшей конструкции сегодня планируется переместить 12-метровую современную искусственную ель, которая приобретена в этом году для городского парка, и была установлена на стадионе "Космос", — говорится в сообщении госадминистрации.

Как рассказал руководитель городского парка культуры и отдыха Виктор Калюжный, завершить работы планируется в течение ближайших суток.